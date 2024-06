Esposito: “La mia battaglia di civiltà per una città inclusiva non graverà sulle spalle dei cittadini”

A riportarlo è Esposito in una nota.

“Come ho sempre detto in questa campagna elettorale sono candidato alla carica di consigliere comunale di Avellino con la lista del M5S con l’intento unico di portare avanti una battaglia di civiltà che combatto quotidianamente: l’inclusione, l’eliminazione delle barriere architettoniche e il rispetto. Sono a conoscenza che al consigliere eletto spetti un gettone di presenza ad ogni seduta di consiglio comunale ma preferisco e voglio che la mia comunità sappia che la mia partecipazione in assise non graverà di un centesimo alle casse comunali, quei fondi resteranno a disposizione per i servizi perché Avellino ha bisogno di servizi e nuove opportunità e questo sarà il mio tornaconto personale all’impegno e alle energie che sono pronto a mettere in campo costantemente e quotidianamente. La porta di casa mia sarà il mio ufficio notturno dove ascolterò i cittadini e raccoglierò le loro istanze formulando risposte che i cittadini specialmente con disabilità attendono già da ormai anni. Concludo ringraziando tutte le redazioni e i loro direttori che mi hanno accompagnato in queste settimane di campagna elettorale ringraziandoli soprattutto per la loro da sempre registrata e dimostrata sensibilità verso le tematiche della disabilità. Ancora una volta chiedo fiducia a tutti, non deluderò nessuno”.