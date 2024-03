Esplosione nel cuore della notte a Valle: doloso il raid all’agenzia di pratiche auto

Non ci sono dubbi sulla natura dolosa del raid avvenuto alle prime luci dell’alba in via Ammaturo a Valle all’interno di un’agenzia di pratiche auto della zona. Ignoti avrebbero effratto una porta di accesso alle spalle della struttura dove è ubicata l’agenzia. Una volta all’interno avrebbero cosparso gli uffici di liquido infiammabile. Un rogo che si è sviluppato immediatamente e ha causato anche una deflagrazione che ha divelto gli infissi della struttura. Il boato ha scosso tutto il quartiere. Intorno alle 4:30 sono giunte in zona due pattuglie dei Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia di Stato. Gli uffici erano però già velocemente stati distrutti dalle fiamme. A Valle sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Scientifica e della Squadra Mobile di Avellino. Nelle prossime ore sarà sentita anche la titolare dell’agenzia. Le prime ipotesi che gli inquirenti, coordinati dalla Procura della Repubblica di Avellino, avanzano sono legate ad un raid che per modalità farebbe ritenere plausibile un’azione della criminalita’ organizzata.