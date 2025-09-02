Esplosione a Meta di Sorrento: vittima una donna di Lioni

C’è una vittima irpina nella tragica esplosione avvenuta in un’abitazione di via Cristoforo Colombo a Meta di Sorrento. Si tratta di un’ottantenne originaria di Lioni, deceduta insieme al convivente, anche lui poco più che ottantenne.

Secondo una prima ricostruzione, all’origine dell’incidente ci sarebbe stata una fuga di gas, che avrebbe provocato l’esplosione e successivamente un incendio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sorrento e della stazione di Piano di Sorrento, insieme ai vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Gli accertamenti sono in corso e coordinati dalla Procura di Torre Annunziata, che dovrà stabilire con esattezza le cause dell’esplosione e accertare eventuali responsabilità.