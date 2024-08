Esonda il torrente Sava, strade e campagne allagate a Volturara

VOLTURARA- Esonda il torrente Sava, allagate campagne e due strade di Volturara. E’ quanto avvenuto nel pomeriggio di oggi, nel comune irpino.Il torrente Sava è esondato a causa del maltempo, provocando l’inondazione di via Lenze, via Largo Rosso e delle campagne circostanti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Volturara Irpina, che hanno verificato l’impraticabilità delle strade, ma fortunatamente non sono stati registrati danni ad abitazioni né feriti.