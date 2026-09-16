“Esodo” Salernitana blindato: la Polizia scorta i tifosi in transito ad Avellino

Nella giornata di ieri, su indicazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il Questore della Provincia di Avellino d’intesa con il Prefetto di Avellino ha assicurato puntuali servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica al passaggio delle decine di minivan, autovetture e pullman degli oltre 1600 tifosi salernitani diretti a Barletta per assistere alla gara valevole per il Campionato Nazionale di calcio di Serie C Barletta-Salernitana. I servizi assicurati dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri sono iniziati nel pomeriggio di ieri e si sono protratti fino a tarda notte. E’ stata garantita la vigilanza sia lungo il raccordo della superstrada Avellino-Salerno che sull’autostrada A16 della Napoli-Bari. Sono state presidiate le aree di sosta e le stazioni di servizio di Mirabella e Calaggio. E’ stato presidiato lo svincolo di Atripalda, l’innesto dell’A16 nel territorio di Manocalzati e le uscite del raccordo di Montoro, Solofra, Serino. I servizi predisposti hanno evitato criticità e hanno garantito un transito in sicurezza dei tifosi.