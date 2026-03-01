Episodio shock a Montemiletto: cane impiccato nelle campagne di Montaperto

Un episodio di estrema crudeltà ha scosso la comunità di Montemiletto. Nelle campagne di Montaperto, frazione del comune irpino, un cane è stato ritrovato impiccato a un albero in un terreno piuttosto isolato del territorio. Il cane, di taglia media, era legato con una corda a un albero.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali, che hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire l’accaduto e risalire ai responsabili. Presenti anche i veterinari dell’Asl, che hanno provveduto al recupero della carcassa dell’animale. Il corpo dovrebbe essere trasferito presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici per gli accertamenti del caso, utili a chiarire le cause esatte della morte e verificare eventuali ulteriori elementi utili alle indagini.