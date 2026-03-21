Epatite A, scatta il divieto anche ad Avellino: stop ai frutti di mare crudi

AVELLINO – Stop alla somministrazione e al consumo di frutti di mare crudi in tutti gli esercizi pubblici della città. È quanto stabilito dall’ordinanza commissariale n. 167/2026 firmata dal Commissario Prefettizio Giuliana Perrotta, con l’obiettivo di contenere il rischio di contagio da virus dell’Epatite A (HAV).

La decisione arriva a seguito dell’allarme lanciato dalla Regione Campania, che nei giorni scorsi ha segnalato un incremento dei casi dall’inizio dell’anno, disponendo un rafforzamento dei controlli sull’intera filiera dei molluschi bivalvi. Cozze, vongole e ostriche, se consumate crude o poco cotte, rappresentano infatti uno dei principali veicoli di trasmissione del virus, che si diffonde per via oro-fecale.

Fondamentale, in questo contesto, il ruolo del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Avellino, che ha evidenziato la necessità di adottare misure urgenti a tutela della salute pubblica. Da qui la scelta del Comune di intervenire con un provvedimento immediato e vincolante.

L’ordinanza impone il divieto assoluto di servire frutti di mare crudi non solo nei ristoranti, ma anche negli esercizi di vicinato alimentare e nelle attività che producono cibo per il consumo immediato. Parallelamente, viene raccomandato ai cittadini di evitare il consumo domestico degli stessi alimenti e di seguire scrupolosamente le indicazioni sanitarie fornite dall’ASL per ridurre il rischio di infezione.

Le misure resteranno in vigore fino a nuove valutazioni sull’andamento epidemiologico. Intanto, sono previsti controlli rafforzati da parte delle autorità competenti. Le sanzioni per chi non rispetta l’ordinanza sono severe: si va da 2.000 a 20.000 euro, con possibilità di sospensione o revoca dell’attività in caso di recidiva.

L’obiettivo è chiaro: prevenire ulteriori contagi e garantire la sicurezza alimentare in un momento di particolare attenzione sanitaria. Le istituzioni invitano alla collaborazione e al senso di responsabilità, sottolineando che comportamenti prudenti possono fare la differenza nella tutela della salute collettiva.