Enzo De Luca su nomina Gratteri: «potrà rafforzare lotta crimini contro l’ambiente»

«Formulando i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, desidero sottolineare, con il massimo apprezzamento, la scelta fatta dal Consiglio Superiore della Magistratura, in questo cruciale momento della Città e del Mezzogiorno».

Il Presidente dell’Osservatorio sulla Gestione dei Rifiuti e del Coordinamento Sostenibilità Ambientale, Enzo De Luca, interviene sulla nomina di Nicola Gratteri quale nuovo Procuratore della Repubblica di Napoli.

«La competenza, la dedizione e la risolutezza che il dott. Gratteri ha dimostrato nel suo impegno pluridecennale in prima linea contro i reati – segnatamente nel contrasto “senza quartiere” alla criminalità organizzata – saranno certamente preziose per colpire tutte le mafie.

Se come spesso ha ricordato – prosegue il senatore Enzo De Luca – queste organizzazioni malavitose “continuamente si trasformano, mutando con il mutare sociale”, il suo arrivo a Napoli potrà offrire un importante contributo, per rafforzare la lotta ad ogni forma di illegalità nel territorio, anche quella legata in particolare ai crimini contro l’ambiente.

Ho avuto modo di osservare alcuni anni fa, nella mia funzione di Vice Presidente della “Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali”, anche attraverso ripetuti confronti con l’allora Procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso, la forza persino eversiva delle cosiddette ecomafie.

Al di là dei numeri allarmanti con cui i rapporti annuali misurano i proventi e i danni ecologici e sociali prodotti dallo smaltimento illegale dei rifiuti e delle scorie, avvelenando l’ecosistema, esse costituiscono una minaccia globalizzata al presente di famiglie e imprese, minando soprattutto il futuro di generazioni di italiani ed europei», conclude il Presidente dell’Osservatorio sulla Gestione dei Rifiuti.