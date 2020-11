Politica Enzo Alaia eletto Presidente della commissione Sanità del Consiglio regionale della Campania 9 Novembre 2020

Il Consigliere regionale di Italia Viva, Enzo Alaia, è stato eletto all’unanimità Presidente della commissione Sanità del Consiglio regionale della Campania. Eletti anche gli uffici di presidenza delle altre sette Commissioni permanenti.

“La nomina al vertice della Commissione sanità – ha dichiarato Alaia a margine della seduta – avviene in un momento particolarmente difficile per via della pandemia da Covid. Circostanza, questa, che mi fa sentire ancora di più la responsabilità della quale i consiglieri hanno voluto investire la mia persona.”

“Per assolvere al meglio al ruolo che le è proprio – ha aggiunto Alaia – , la Commissione lavorerà in stretta collaborazione con il Presidente De Luca e sarà sempre attenta alle indicazioni che verranno da tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione. Particolare attenzione avrà chi vorrà dare voce al territorio, in particolare a quelle comunità delle aree interne che hanno non poche peculiarità e che vivono problemi che intendiamo affrontare con ulteriore determinazione. Sarà intensa, poi, la sinergia con i vertici delle nostre strutture sanitarie, dei nostri nosocomi e con i sindaci e gli amministratori locali”.

“Dopo un anno dall’uscita dal commissariamento – ha detto poi il neo presidente – lavoreremo per aprire un nuovo capitolo per medici, paramedici e tutti coloro che sono impiegati a vario titolo nell’ambito sanitario: l’obiettivo è quello di assicurare ai cittadini un ritorno ad organici che siano sufficienti a garantire servizi costanti ed efficienti. Medesimo impegno sarà profuso per portare ad un ulteriore incremento delle risorse da destinare alle strutture ospedaliere, così da assicurarne il rinnovo, l’ampliamento e una manutenzione ancora più adeguata. Tutto in continuità con quanto già fatto nella scorsa legislatura grazie all’azione impressa dal Presidente De Luca.”