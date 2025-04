Enrici e la proposta di matrimonio: “Più difficile che vincere il campionato”

“E’ stato più difficile fare la promessa questa sera che vincere il campionato”. Momento da favola al termine della gara tra Avellino e Team Altamura. In conferenza stampa si sono presentati Patrick Enrici e la sua compagna Elena, protagonisti di una scena che ha emozionato tutto il “Partenio-Lombardi”. Il giovane difensore biancoverde ha raccontato la proposta di matrimonio fatta sul terreno di gioco subito dopo il fischio finale. Un finale da sogno in una serata già indimenticabile per i Lupi e per i loro tifosi.

“Stasera è stata la partita più difficile… ma ha detto sì – ha continuato il difensore – Siamo insieme da quattro anni. Abita nel mio stesso paese, in provincia di Cuneo, dove non ci siamo mai visti. Giocavo a Lecco, lei lavorava a Milano. Tramite amicizie ci siamo conosciuti e non ci siamo mai lasciati”.