Emergenza inquinamento delle acque: le richieste del Prc a tutela della salute dei cittadini di Montoro

Rifondazione Comunista ribadisce la gravità della situazione a Montoro, dove la contaminazione dell’acqua potabile da tetracloroetilene rappresenta un serio rischio per la salute pubblica.

“Alla luce di quanto emerso, è fondamentale avviare immediatamente un’ampia campagna di screening sanitario per valutare l’impatto sulla salute dei cittadini a lungo termine. È necessario comprendere appieno le conseguenze di questa esposizione prolungata a sostanze tossiche e mettere in atto tutte le misure di prevenzione e cura necessarie.

Chiediamo alle autorità competenti di organizzare al più presto un piano di screening sanitario gratuito e accessibile a tutti i cittadini di Montoro;.

Istituire un osservatorio permanente sulla salute pubblica a Montoro, per monitorare costantemente la situazione e intervenire tempestivamente in caso di necessità.

Non possiamo permettere che questa vicenda si risolva con un semplice ripristino della qualità dell’acqua. È necessario un impegno concreto per tutelare la salute dei cittadini e garantire il loro diritto a vivere in un ambiente sano.

Rifondazione Comunista continuerà a seguire con la massima attenzione questa vicenda e a farsi portavoce delle istanze dei cittadini di Montoro”.