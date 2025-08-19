Emergenza idrica, Piantedosi: paradossale per l’Irpinia ricca di acqua, confido nella prossima guida della Regione

PIETRASTORNINA- “Questo è una vicenda che io già un’altra occasione ho definito un po’ paradossale. La provincia di Avellino è una delle province più ricche di risorsa idrica e ciononostante paga questa situazione ormai da qualche anno”. Sollecitato sull’emergenza idrica che ormai vede da mesi alle prese i cittadini irpini e di una larga fetta del Sannio senza acqua per danni alle condotte o sospensioni notturne, il ministro dell’Interno ha ribadito come la vera occasione per dare una svolta a questo stato di cose sia proprio nelle mani dei cittadini, ovvero nella scelta per le prossime regionali. “Confido e spero che la nuova amministrazione regionale che dovrà eletta dei cittadini punti anche sulla risoluzione di questo problema, che è un problema, soprattutto di civiltà, oltre che ovviamente di risorsa che non deve mancare per la per lo svolgimento della vita quotidiana”. Rispetto alla possibilità di utilizzi dei fondi del Pnrr per le reti colabrodo: “Non credo che negli anni siano mancati i fondi, però credo che sia mancata la capacità di guardare avanti e di pianificare, di progettare e di manutenere. Insomma c’è un deficit ma bisogna guardare avanti. C’è una grande occasione per i cittadini campani che è quella della elezione del prossimo Consiglio regionale, della prossima compagine che governerà la Regione, che in qualche modo ha un ruolo fondamentale anche su quella che e’ la gestione delle reti e la manutenzione delle stesse”. Piantedosi ha nuovamente chiarito che non sara’ candidato alle Regionali: “Sono più importante per la Campania, questo non è un prendere le distanze o sottovalutare, quella che è l’importanza anche della della amministrazione della Regione che poi e’ la Regione delle mie origini. Però credo che adesso posso dare un contributo maggiore nel luogo dove sto”.