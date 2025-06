Emergenza idrica, l’Alto Calore scrive ai prefetti di Avellino e Benevento e ai sindaci

AVELLINO- Una lettera ai sindaci dei comuni soci, alla Provincia di Avellino e ai prefetti di Avellino e Benevento sull’ “emergenza idrica estate 2025 comunicazioni e consigli utili”. Quella inviata dall’amministratore unico di Alto Calore Antonio Lenzi e dal direttore generale Palombi : “si evidenzia che il prevedibile ulteriore aumento dei consumi unito alla riduzione della risorsa idrica (segnalata ad un livello di severità medio / alto in base ai dati forniti dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meri-dionale) potrebbero comportare – nel corso della stagione estiva e del prossimo periodo autunnale – una situazione di emergenza negli approvvigionamenti. All’uopo, Alto Calore Servizi Spa – già da diversi mesi – sta attuando misure atte ad ottimizzare la gestione della risorsa idrica ed a limitare i disagi che – inevitabilmente – la popolazione servita rischia di subire. Risulta necessario ed indispensabile avviare una campagna informativa per sensibilizzare i cittadini all’uso parsimonioso della risorsa affinché si riesca a contenere i consumi in funzione dei soli bisogni imprescindibili dell’utenza”. Ci tengono a sottolineare dall’Alto Calore che : “Si rammenta che la priorità aziendale – certamente condivisa dalle Amministrazioni socie – resta quella di garantire l’approvvigionamento ai cittadini, anche nei periodi di maggiore e contingente difficoltà” .

I CONSIGLI PER I CITTADINI

L’Alto Calore ha anche invitato gli enti a suggerire buone prassi per evitare sprechi ed economizzare l’uso dell’acqua. “In particolare il gestore -si legge nella lettera- con la collaborazione degli Enti in indirizzo – ritiene indispensabile avviare una campagna di comunicazione per invitare tutti i cittadini ad adottare i seguenti comportamenti: evitare il riempimento delle piscine tramite acquedotto; evitare il lavaggio degli autoveicoli; evitare sprechi quando si innaffiano orti e giardini; per l’igiene personale, mantenere aperto il rubinetto solo se serve possibilmente, scegliere la doccia anziché la vasca da bagno; utilizzare le lavatrici e le lavastoviglie solo a pieno carico; riparare le perdite idriche agli impianti interni applicare i riduttori di flusso sugli impianti idrici interni; limitare il proprio consumo di acqua; prestare maggiore attenzione al consumo di acqua nelle prime ore del mattino e durante quelle serali al fine di evitare situazioni di carenze idriche localizzate durante i momenti di massimo assorbimento”. La nota dell’amministratore unico Antonio Lenzi e del direttore generale Palombi si chiude: “Confidando in un benevolo e fattivo accoglimento della presente, si ringrazia per l’attenzione e si saluta cordialmente”.