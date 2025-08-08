Emergenza idrica in Irpinia: chiusure notturne in diversi comuni

Prosegue l’emergenza idrica in Irpinia. Alto Calore Servizi S.p.A. ha comunicato nuove chiusure notturne dei serbatoi in programma per oggi, venerdì 8 agosto 2025, a causa della notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi.

Dalle 22:00 di oggi alle 06:00 di domani, sabato 9 agosto, l’interruzione interesserà i serbatoi a servizio dei comuni di Contrada, Forino, Lauro, Monteforte Irpino, Mugnano del Cardinale, Pietrastornina e Sirignano. Stessi orari e modalità per i comuni di Prata di Principato Ultra e Pratola Serra.

A Montoro la chiusura riguarderà l’intero territorio comunale, ad eccezione della frazione di Banzano.

A Villanova del Battista la sospensione sarà effettuata ogni notte, dalle 22:00 alle 06:00, fino a nuova comunicazione.

Gli orari indicati si riferiscono all’effettiva chiusura e apertura degli organi di manovra, ma i tempi di ripristino dell’acqua nelle singole utenze dipenderanno dal riempimento delle condotte. In alcuni casi, la sospensione potrebbe avvenire in anticipo rispetto all’orario previsto.

Alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi temporanei episodi di torbidità dell’acqua, che non ne compromettono la potabilità; Alto Calore consiglia comunque di far scorrere l’acqua dai rubinetti per alcuni minuti fino alla completa limpidezza.

Aggiornamenti saranno pubblicati sul sito ufficiale www.altocalore.it e sulla pagina Facebook dell’azienda. Per situazioni di improrogabile necessità è attivo il numero verde 800 954 430.