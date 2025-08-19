Emergenza idrica, il sindaco di Aiello scrive a Prefetto e Alto Calore

AIELLO- Una comunicazione ufficiale ad Alto Calore e al Prefetto di Avellino per segnalare e denunciare i continui disservizi idrici. Quella inviata dal sindaco di Aiello del Sabato Sebastiano Gaeta, che ha comunicato come “abbiamo chiesto il ripristino della portata d’acqua ai serbatoi di San Michele rurale e di Aiello – Centro Urbano (i due serbatoi che stanno soffrendo di più), così da garantire almeno l’erogazione nelle ore diurne in tutte le zone del Comune. Abbiamo diritto a un servizio dignitoso”. Il sindaco di Aiello si è anche detto pronto a collaborare per trovare soluzioni condivise per l’emergenza.