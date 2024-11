Emergenza idrica, convocato tavolo tecnico dal Vicegovernatore Bonavitacola

Emergenza idrica, il Vicegovernatore Fulvio Bonavitacola ha convocato per lunedì 2 dicembre un Tavolo Tecnico. Dunque – fanno sapere alcuni sindaci e amministratori irpini -salta il presidio davanti alla sede dell’Alto Calore Servizi, in corso Europa, per sottoscrivere un documento da consegnare all’amministratore Antonello Lenzi.