Emergenza idrica al carcere di Avellino, l’USPP ringrazia il Prefetto per l’attenzione

L’Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria (USPP) Campania esprime il proprio ringraziamento al Prefetto di Avellino, dott.ssa Franca Fico, per l’attenzione e la sensibilità istituzionale dimostrate in merito all’emergenza idrica che interessa la Casa Circondariale di Avellino.

In una nota indirizzata al Prefetto, il vice segretario regionale USPP Campania, Maurizio De Fazio, sottolinea l’importanza della convocazione delle parti fissata per il 13 agosto 2026 presso la Prefettura di Avellino.

“L’ascolto e la disponibilità” dimostrati dal Prefetto nell’affrontare la nota sindacale relativa all’emergenza idrica, si legge nella comunicazione, rappresentano “un segnale concreto di vicinanza alle reali criticità del territorio e alle condizioni di lavoro del personale di Polizia Penitenziaria”.

L’USPP evidenzia inoltre come l’attenzione della Prefettura confermi l’importanza del coordinamento istituzionale per garantire la tutela della sicurezza e della dignità all’interno dell’istituto penitenziario.

Nel rinnovare la propria stima e il ringraziamento per l’impegno profuso, il sindacato ha rivolto al Prefetto i migliori auguri di buon lavoro alla guida della Comunità Irpina, confermando la disponibilità al confronto sulle problematiche che interessano il personale e la struttura carceraria.