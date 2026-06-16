Emergenza in galleria, superato il test: promosso il sistema dei soccorsi sulla Caserta-Foggia

Un intervento complesso in uno degli scenari più delicati per la gestione delle emergenze: una galleria ferroviaria. Una simulazione realistica, il coinvolgimento di tutte le componenti del sistema di soccorso e un obiettivo chiaro: consolidare la capacità di risposta del territorio di fronte ad eventi critici.

Si è svolta questa mattina, nella galleria Cristina lungo la tratta Montecalvo – Ariano Irpino della linea Caserta – Benevento – Foggia, l’esercitazione di Protezione Civile coordinata dalla Prefettura di Avellino per testare l’efficacia delle procedure operative e il livello di integrazione tra le strutture chiamate ad intervenire in caso di emergenza ferroviaria.

L’ipotesi operativa ha previsto la simulazione di un principio d’incendio a bordo di un convoglio, rappresentato da un mezzo d’opera in trasferimento da Caserta verso Foggia. Dopo la segnalazione del personale di bordo, il macchinista ha arrestato il treno all’interno della galleria Cristina, consentendo l’immediata attivazione delle misure previste dai protocolli di sicurezza e l’intervento coordinato delle strutture competenti attraverso la Sala Operativa.

Le attività hanno riguardato l’assistenza ai passeggeri, la messa in sicurezza dell’area interessata, il coordinamento tra i soggetti coinvolti e le successive operazioni finalizzate al trasferimento del convoglio in zona protetta e al ripristino delle condizioni di normalità.

La prova ha consentito di valutare l’efficacia dei flussi comunicativi, la tempestività delle procedure, il livello di integrazione tra le diverse componenti operative e l’adeguatezza degli strumenti impiegati. Contestualmente, sono stati sperimentati il Piano di Emergenza Interno e il Piano di Emergenza e Soccorso, di prossima approvazione ai sensi del Decreto del 4 marzo 2025, relativo alle gallerie Starza, Ariano e Cristina.

Hanno preso parte all’iniziativa le strutture di Rete Ferroviaria Italiana e FS Security del Gruppo FS Italiane, la Protezione Civile della Regione Campania, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, la Centrale Operativa Territoriale 118, il Referente Sanitario Regionale, l’Arpac, le Forze dell’Ordine, la Polfer di Benevento, la Polizia Stradale, i Comuni di Ariano Irpino e Montecalvo Irpino e le associazioni di volontariato del territorio.

“Le emergenze non si improvvisano”, ha dichiarato il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso. “Richiedono preparazione, addestramento e una costante capacità di operare in sinergia. L’esito positivo dell’esercitazione conferma l’elevato livello di collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine, operatori del soccorso e volontariato. Investire nella pianificazione significa rafforzare la capacità del territorio di reagire con tempestività ed efficacia, a tutela della sicurezza delle persone e della funzionalità delle infrastrutture strategiche”.

L’attività si è svolta senza alcuna ripercussione sulla circolazione ferroviaria, grazie alla concomitante interruzione già programmata della linea per i lavori di potenziamento della nuova infrastruttura Alta Velocità/Alta Capacità Napoli – Bari.