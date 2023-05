Emergenza Emilia Romagna: Misericordia di Avellino in soccorso a Faenza

La Federazione Misericordie Campania – Area Emergenze- Settore Protezione Civile Regionale organizza il soccorso alla popolazione dell’Emilia Romagna colpita dalla terribile alluvione.

Nella tarda serata di ieri l’organizzazione di volontariato attraverso la sala operativa nazionale è stata attivata per portare soccorso alla popolazione emiliana colpita duramente dall’alluvione. Attraverso il sistema operativo ed organizzativo delle Misericordie, le squadre composte da volontari, uomini, donne che avevano dato la loro disponibilità a mobilitarsi, hanno ricevuto l’ok per una prima partenza, per cui una prima squadra con fuoristrada ed attrezzature idrogeologiche (modulo idrogeologico ) appartenente alla Misericordia di Avellino è partita alla volta di Faenza (RA) città colpita duramente dall’alluvione con piogge ed esondazioni corsi di acqua.

Questa mattina arriveranno al campo base allestito per rendersi, per le prossime 72 ore come previsto dai protocolli operativi tecnici ed organizzativi, al servizio delle autorità territoriali Dipartimento della Protezione Civile e dare man forte alla popolazione, agli sfollati, cercando di lenire sofferenze e disagi.