Attualità Emergenza Covid, Sibilia: “Ariano riceverà i fondi di ristoro per il lockdown di marzo e aprile” 16 Ottobre 2020

“Buone notizie per Ariano Irpino: in arrivo 780mila euro come contributo di risarcimento per il confinamento della città che divenne “zona rossa” durante il picco della diffusione della pandemia da Covid19, la scorsa primavera. Qualcuno aveva sostenuto che la città di Ariano fosse esclusa dai comuni in lista. A questa falsa notizia abbiamo risposto con i fatti: la Conferenza Stato Città qualche ora fa ha stabilito le norme per la ripartizione dei 40 milioni di euro stanziati ad hoc. Ogni promessa è debito ma quando si tratta di venire incontro ai bisogni dei cittadini, noi ci siamo”. E’ quanto scrive su fb Carlo Sibilia.