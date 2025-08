Emergenza cinghiali, il Parco dei Picentini “schiera” 86 “selecontrollori e bioregolatori”

NUSCO- Aumentano i cinghiali e i danni che provocano su tutto il territorio e il Parco Regionale dei Monti Picentini, che comprende 30 comuni della Provincia di Avellino e Salerno, con una estensione territoriali di oltre 60000 km quadrati, il giorno 8 agosto, alle ore 16.30, procederà alla consegna di 86 tesserini per “selecontrollori e bioregolatori” di cinghiali nei confronti di altrettanti cacciatori che, al termine di un corso ed il superamento di alcune prove di esame innanzi ad una commissione costituita da personale dell’ATC e del Parco (Dr. Gerardo Lardieri (Col. CC R.) e Ing. Natascia Martinelli), hanno conseguito la relativa abilitazione.

Il corso, autorizzato dall’ISPRA e condotto in collaborazione con l’ATC di Salerno ed Avellino ed il CRIUV, fortemente voluto dal Presidente, avvocato Gerardo D’Angola, e dall’intera Giunta del Parco (Alfano Giuseppe, Fatale Fausto, Gianbenedetto Ghiurmini, Tropiano Vincenzo) scaturisce essenzialmente dalle numerose segnalazioni pervenute da altrettanti operatori agricoli ma anche da amministrazioni comunali atteso che il devastante incremento di cinghiali, oltre a costituire un serio pericolo per l’agricoltura, rappresenta un concreto rischio per la circolazione stradale, infatti sono stati segnalati numerosi incidenti causati dall’attraversamento della sede stradale da parte di mandrie di ungulati.

Oltre a tali tangibili emergenze, la presenza di numerosi cinghiali incide notevolmente sugli ecosistemi, soprattutto forestali, in considerazione della sua caratteristica di essere un onnivoro è, quindi, in grado anche di cambiare gli ecosistemi, poiché scava, sradica e crea profondi solchi alla ricerca del cibo, alterando le caratteristiche del suolo e del manto vegetale, compromettendo in tal modo lo sviluppo di pianti giovani e di insetti che trovano allocazione in questi primi centimetri di suolo. Ulteriore problematica è legata all’emergenza sanitaria in considerazione che tale specie animale è vettore della cosiddetta peste suina africana, in grado di contagiare gli animali di allevamento ma anche il genere umano.

Alla cerimonia di consegna, che si terrà presso il centro Fieristico di Caposele – Frazione Materdomini –, gentilmente messo a disposizione dal sindaco Dott. Lorenzo Melillo, atteso che tale sede è equidistante per i cacciatori provenienti dai diversi paesi della provincia di Avellino e Salerno, parteciperanno anche tutti i Sindaci dei Comuni ricadenti nel Parco ed altre Autorità.