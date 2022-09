Emergenza casa in città, il Comune acquista palazzo Tulimiero, fabbricato ubicato in piazza Garibaldi ad Avellino, appartenente all’imprenditore omonimo. Il via libera è arrivato dal consiglio comunale. L’amministrazione dovrà adesso sborsare 1,3 milioni – provenienti dai fondi regionali per la riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale – per 12 appartamenti.

Le case saranno destinate ai proprietari di alloggi comunali, aventi diritto sulla base dell’ex articolo 21 bis. In questo modo, si dovrebbero sbloccare ulteriori progetti di riqualificazione edilizia in città e previsti dal Comune per risolvere, o tentare di risolvere, l’annosa emergenza abitativa che affligge il capoluogo. Previsto l’abbattimento dei prefabbricati di via Amatucci. L’imprenditore Tulimiero è stato l’unico che ha superato le verifiche del bando emanato due anni fa.