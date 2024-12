Emergenza ambientale e sanitaria a Montoro: incontro con Vincenzo Ciampi e Orfeo Mazzella del M5S

Lunedì 30 dicembre 2024, alle ore 19.00, presso la sede del Gruppo territoriale M5S Montoro, in via Municipio 132, Torchiati di Montoro, si terrà una conferenza stampa sul tema dell’emergenza ambientale e sanitaria che sta interessando la Valle dell’Irno, in particolare il problema dell’inquinamento delle acque dei pozzi Montoresi. L’incontro vedrà la partecipazione del consigliere regionale Vincenzo Ciampi e del senatore Orfeo Mazzella, entrambi esponenti del Movimento 5 Stelle e firmatari di interrogazioni al Governo centrale e alla Giunta regionale della Campania per sollecitare soluzioni urgenti.

Il problema dell’inquinamento delle acque potabili ha suscitato grande preoccupazione tra la popolazione. Le autorità locali, i cittadini e le istituzioni si trovano di fronte a una situazione critica che richiede risposte tempestive e risolutive. Nel corso dell’incontro, si discuteranno le gravi implicazioni sanitarie del fenomeno, l’efficacia delle misure adottate finora e le possibili soluzioni proposte dal Movimento 5 Stelle, con un focus particolare sulla sicurezza delle risorse idriche e sulla tutela della salute dei residenti.

L’evento sarà anche un’importante occasione per approfondire gli aspetti normativi legati alla gestione dell’inquinamento ambientale e sanitario e per fare il punto sulle azioni politiche già intraprese e quelle che il M5S intende promuovere a livello regionale e nazionale.