Da EMA regali e giocattoli donati all’Emporio Solidale in Alta Irpinia

La società EMA ha voluto compiere un gesto concreto di solidarietà donando regali e giochi all’Emporio Solidale in Alta Irpinia, inaugurato nel mese di gennaio presso il Cortile del Municipio di Sant’Angelo dei Lombardi, con ingresso da via IV Novembre.

Antonio Vella presidente del Consorzio dei Servizi Sociali “Alta Irpinia”: «La società EMA conferma ancora una volta di essere un’azienda attenta e concretamente vicina alle esigenze del territorio. Non soltanto sul versante occupazionale, ma anche attraverso iniziative di solidarietà rivolte a famiglie che vivono condizioni di difficoltà. La donazione di giocattoli e regali rappresenta un gesto dal forte valore simbolico e umano. La solidarietà è un principio fondamentale, che si rafforza quando prende forma in una sinergia virtuosa come quella realizzata in questa occasione: una realtà industriale di rilievo internazionale, eccellenza riconosciuta a livello mondiale, che sceglie di collaborare con i progetti e gli strumenti messi in campo dal Consorzio dei Servizi Sociali “Alta Irpinia”, in rappresentanza dei 25 comuni aderenti. Per questo desidero rivolgere un sentito ringraziamento a EMA, a nome dell’Ente che presiedo e di tutte le Amministrazioni che fanno parte del Consorzio, per l’attenzione e la sensibilità dimostrata verso la nostra comunità altirpina».

Marco Luongo presidente coop. “Il Germoglio”: «Rivolgo un sincero ringraziamento alla società Ema e al suo Amministratore Delegato per la generosa donazione di regali e giochi destinati ai bambini delle famiglie che vivono situazioni di difficoltà. Questo gesto di concreta solidarietà rappresenta un segnale importante di attenzione verso le persone e contribuisce a costruire una rete solidale tra le imprese del territorio».