Elezioni, Senato: in Campania già ammesse 13 liste su 22

In Campania sono tredici le liste dei candidati per il Senato presentate alla Corte di Appello di Napoli e già ammesse. Al momento delle complessive 22, tre sono state ricusate, una è stata classificata irricevibile e per le restanti cinque si attende la decisione della Suprema Corte di Cassazione. Risutano già ammesse +Europa, Alleanza Verdi e Sinistra, Azione-Italia Viva-Calenda, Forza Italia, Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni, Impegno Civico Luigi Di Maio Centro Democratico, Italexit, Lega per Salvini premier, Mastella Noi di Centro Europeisti, Movimento 5 Stelle, Noi Moderati / Noi con l’Italia Maurizio Lupi, Partito Democratico Italia Democratica e progressista, Unione Popolare con De Magistris.

Risultano invece già ricusate Alternativa per l’Italia – No green pass, Pensiero e Azione PPA, Sud chiama Nord. Sono in attesa del pronunciamento della Cassazione invece le liste Gilet Arancioni – Unione Cattolica Italia, Italia Sovrana e Popolare, Partito Animalistia UCDL 10 Volte Meglio, Partito Comunista Italiano e Vita. E’ stata classificata, infine, irricevibile la lista “Referendum e Democrazia”.