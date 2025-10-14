Elezioni regionali e amministrative a Monteforte: presentazione liste entro il 25 ottobre

In vista delle elezioni regionali e comunali di domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025, la Prefettura di Avellino ha diffuso una nota con tutte le informazioni relative alla presentazione delle liste e delle candidature.

Le domande dovranno essere depositate dalle ore 8 alle ore 20 di venerdì 24 ottobre e dalle ore 8 alle ore 12 di sabato 25 ottobre 2025, corredate da tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente.

Nel dettaglio:

Le candidature alla Presidenza della Giunta regionale della Campania dovranno essere consegnate presso la Cancelleria dell’Ufficio Centrale Regionale alla Corte di Appello di Napoli , nella Sala Arengario – Palazzo di Giustizia “A. Criscuolo”, Lotto 1, Piano 3 – Piazza Porzio .

I delegati potranno accedere esclusivamente dall’ingresso pedonale di Piazza Porzio, dove sarà predisposta apposita segnaletica. Le attività successive dell’Ufficio Centrale Regionale proseguiranno al piano 27, stanze 18-20, Torre A della Corte di Appello.

Le liste provinciali dei candidati al Consiglio regionale della Campania per la circoscrizione di Avellino dovranno essere presentate alla Cancelleria dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Avellino , situata al piano 3, stanza 13 .

Le liste e le candidature per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Monteforte Irpino andranno depositate presso l’ufficio di segreteria del Municipio.

La Prefettura ricorda che tutte le istruzioni operative sono consultabili online sul sito istituzionale, nella sezione “Speciale Elezioni 2025”, accessibile dal menu principale.

All’interno dell’area dedicata sono disponibili le “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature” relative sia all’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Campania, sia a quella del sindaco e del consiglio comunale di Monteforte Irpino.