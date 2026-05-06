Elezioni provinciali, Forza Italia: “Centrodestra irpino attore decisivo per il nuovo vertice”

Di seguito, la nota della Direzione Provinciale Forza Italia in merito alle prossime elezioni provinciali:

Con l’approssimarsi dell’elezione del Presidente della Provincia, Forza Italia intende concorrere a dare un nuovo vertice all’Ente di secondo livello, forte della consapevolezza che i risultati ottenuti in occasione del rinnovo del Consiglio, con la lista Hirpinia Libera, parlano chiaro. Oltre ventimila voti ponderati, tre consiglieri eletti – tutti e tre espressione di Forza Italia – sono numeri che attestano un radicamento e un trend di crescita e di attrattività difficilmente ignorabili che rendono il Centrodestra irpino un attore decisivo per la elezione del nuovo vertice di Palazzo Caracciolo.

In ragione di questa consapevolezza, e prima di ogni altra interlocuzione, Forza Italia si farà promotore nelle prossime ore di un vertice della coalizione che ha ispirato e animato ‘Hirpinia Libera’, per ritrovarsi attorno a un tavolo, ragionare insieme e presentarsi all’elezione del Presidente della Provincia con una voce sola.

Forza Italia è altrettanto consapevole che la Provincia di Avellino attraversa una fase delicata: un territorio che sconta ritardi storici in materia di infrastrutture, che vede ancora troppi giovani costretti a cercare altrove ciò che l’Irpinia non riesce a offrire, che attende risposte concrete su mobilità, sviluppo economico, valorizzazione delle aree interne. In questo quadro, l’Ente Provincia deve tornare a essere ciò che è nella sostanza: un presidio istituzionale fondamentale, snodo tra i Comuni e la Regione, soggetto chiamato a programmare, coordinare, dare forza ai progetti che il territorio merita.

Governare bene Palazzo Caracciolo significa avere una visione dell’Irpinia che guardi oltre il perimetro dell’ordinaria amministrazione. Significa scommettere sulle vocazioni produttive di una provincia che ha risorse, identità e un potenziale ancora largamente inespresso. Significa costruire un rapporto leale, costruttivo, continuativo con i Sindaci, con le comunità, con chi ogni giorno amministra i Comuni, piccoli e grandi che siano, di un territorio come il nostro spesso messo ai margini insieme alle altre aree interne.

E’ con questo spirito che la dirigenza di Forza Italia Avellino si muove, con la lucidità di chi conosce il proprio valore e la determinazione di chi vuole concorrere al meglio per aprire una nuova fase nella vita dell’Amministrazione provinciale.