Elezioni provinciali di Avellino, il TAR rinvia al 29 aprile il ricorso sul voto

In data 25 marzo 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno – si è pronunciato sul ricorso promosso dal sindaco di Montefredane Ciro Aquino, assistito dall’Avv. Vittoria Musto, in merito alle elezioni provinciali di Avellino.

“Con ordinanza, il TAR ha disposto la conversione del rito del giudizio, qualificando l’azione non più come impugnazione del decreto di indizione delle elezioni del Consiglio Provinciale, bensì come ricorso per l’accertamento dell’obbligo della Pubblica Amministrazione di provvedere.

In particolare, il ricorso evidenzia la presunta illegittimità dell’operato amministrativo per non aver indetto, contestualmente alle elezioni del Consiglio Provinciale del 15 marzo 2026, anche quelle per il Presidente della Provincia, ritenendo scaduto il relativo mandato e decorso il termine previsto dalla legge Delrio” spiega l’avv. Vittoria Musto. Il TAR sezione di Salerno, preso atto della rinuncia alla domanda cautelare e della richiesta di definizione immediata del giudizio, ha fissato la camera di consiglio per il 29 aprile 2026, rinviando a tale data ogni decisione nel merito.