Elezioni Europee, ecco gli irpini in corsa per Bruxelles

Ines Fruncillo (Fratelli d’Italia), Alessandra Mariano (Alleanza Verdi Sinistra), Angelo Antonio D’Agostino (Forza Italia), Maura Sarno (Movimento 5 Stelle) e Francesco Todisco (Partito Democratico). Sono questi – al netto di ulteriori sorprese – i candidati irpini in lizza nella Circoscrizione Italia Meridionale per un posto nel Parlamento Europeo. Si vota insieme alle amministrative sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23.

A partire da domani, come comunicato dalla Prefettura, sarà possibile presentare le liste dei candidati entro la data del 1° maggio. ​Per l’occasione, infatti, la cancelleria della Corte di Appello di Napoli – sede dell’ufficio elettorale circoscrionale e ubicata nella sala Arengario presso il nuovo palazzo di giustizia del Centro Direzionale in Napoli, 1° piano, con ingresso esclusivo dal varco di piazza Porzio – deputata alla ricezione delle liste dei candidati per la IV circoscrizione – Italia Meridionale – resterà aperta sia martedì 30 aprile che mercoledì 1° maggio dalle ore 8 alle ore 20.

ECCO CHI SONO I CANDIDATI IRPINI:

Ines Fruncillo – Da qualche mese presidente della Federazione provinciale di Fratelli d’Italia di Avellino, è uno dei nomi su cui il partito della premier Giorgia Meloni punta per il Collegio Meridionale. Si attende solo l’ufficialità di questa candidatura, che arriverà nelle prossime ore.

Alessandra Mariano – E’ stata la prima irpina a presentarsi ufficialmente in conferenza stampa. Originaria di Bonito, laureata in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, esperta della rendicontazione dei progetti europei, attivista nell’associazionismo “Lgbt+”, impegnata sui temi dell’inclusione, della difesa dei diritti civili e delle pari opportunità, della promozione e veicolazione dei valori dello sport, allenatrice di squadre calcistiche del settore giovanile.

Maura Sarno – Laureata in Giurisprudenza, avvocato, ha portato a termine la pratica notarile. Ex Assessore al Commercio della prima Giunta di Avellino targata Movimento 5 Stelle, nota imprenditrice vitivinicola, è stata la più votata in assoluto in rete dagli iscritti dei 5 Stelle in Campania e seconda nella coscrizione Italia Meridionale.

Angelo Antonio D’Agostino – Imprenditore, ex deputato, sindaco di Montefalcione e patron dell’Avellino Calcio. La sua candidatura per il Parlamento Europeo è stata annunciata direttamente dal Vicepremier e reggente di Forza Italia Antonio Tajani all’hotel Ramada di Napoli durante il meeting per i 30 anni del partito azzurro. E’ già attivo da diverse settimane non solo in Irpinia ma in tutta la Campania e nel Sud.

Francesco Todisco – Attuale Commissario del Consorzio di Bonifica del Volturno, voluto dal governatore campano Vincenzo De Luca, ex consigliere comunale, vanta una lunga militanza a sinistra, un’esperienza da vice segretario provinciale dei dem, poi la rottura e il passaggio ad Articolo 1. Il suo nome chiude la lista del Pd per il Mezzogiorno.