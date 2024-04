Elezioni Europee, con Calenda anche l’irpina Paola Fanfarillo

C’è anche l’irpina Paola Fanfarillo Manganiello tra i candidati alle Elezioni Europee del prossimo 8-9 giugno di Azione con Carlo Calenda.

Nota ed affermata dirigente di un’associazione datoriale delle imprese cooperative, revisore di cooperative iscritto al Ministero delle imprese e del Made in Italy e avvocatessa, è candidata nella Circoscrizione Sud che comprende le regioni Campania, Puglia, Abruzzo, Basilicata, Molise e Calabria.

Nel 2000 – si legge nella sua presentazione – e’ stata nominata Presidente del Consorzio Sol.co Irpinia di solidarietà e cooperazione, occupandosi della gestione di cooperative sociali e di solidarietà. Attualmente Presidente Provinciale di Associazione di cooperative, Responsabile area tributaria e legale e fiscale del centro servizi di assistenza alle cooperative associate. Oltre all’attività forense e all’impegno sindacale e datoriale di categoria, Paola è imprenditrice e componente del Consiglio di Amministrazione di società di servizi outsourcing alberghieri e dell’hospitality con sede nel Lazio, in Emilia-Romagna ed in Campania. Nonché appassionata dirigente del Partito Repubblicano Italiano, responsabile del movimento femminile nel mezzogiorno.

“Siamo sicuri che porterà in Europa la competenza acquisita, la sua passione e la sue capacità, al fine di rafforzare e supportare anche la micro-piccola-media impresa che rappresentano il plus in più del tessuto sociale del nostro paese e non solo” affermano dal suo partito.