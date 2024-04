Elezioni Europee, Alessandra Mariano candidata alla Circoscrizione Sud per la lista “Alleanza Verdi Sinistra”

L’Assemblea provinciale di Sinistra italiana Avellino svoltasi martedì 9 aprile 2024 ha indicato la compagna Alessandra Mariano quale candidata alla Circoscrizione Sud delle prossime Elezioni Europee per la lista “ Alleanza Verdi Sinistra” .

Alessandra Mariano è originaria di Bonito (Avellino) , laureata in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, esperta della rendicontazione dei progetti europei, attivista nell’associazionismo “Lgbt+”, impegnata sui temi dell’inclusione, della difesa dei diritti civili e delle pari opportunità, della promozione e veicolazione dei valori dello sport, allenatrice di squadre calcistiche del settore giovanile.

Sinistra Italiana è impegnata con le proprie candidature e la sua organizzazione in questa importante competizione elettorale per contribuire al rafforzamento di uno schieramento di forze progressiste ed ecologiste che intendono costruire un’ Unione Europea solidale, fondata sui principi della pace, della giustizia sociale e dello sviluppo eco sostenibile dei territori in alternativa a quella che tuttora sta generando squilibri, discriminazioni e rischiose derive nazionaliste.