Elezioni comunali, Alessandra Ghisleri presenta un sondaggio sul futuro di Avellino

Domani, lunedì 22 dicembre, alle ore 11:00, la nota sondaggista Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, presenterà i risultati di un’approfondita indagine demoscopica sulla città di Avellino. L’evento si terrà presso il Circolo della Stampa in Corso Vittorio Emanuele e sarà presentato con una breve introduzione dal sindaco di Montefredane, Ciro Aquino.
L’iniziativa, promossa dall’associazione culturale Lupus Doctus, si inserisce in un più ampio dibattito sul futuro del capoluogo irpino, stimolato dagli interventi apparsi sulla stampa locale negli ultimi mesi. L’obiettivo è analizzare le percezioni dei cittadini sulle principali problematiche del territorio e offrire spunti di riflessione concreti alle forze politiche in vista delle imminenti elezioni amministrative.
La ricerca mira a fornire una fotografia chiara delle aspettative della comunità, con l’auspicio che i dati possano tradursi in un impegno programmatico mirato al rilancio della città.