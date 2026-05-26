Elezioni Avellino, il coordinatore regionale Giuditta: “NdC protagonista”

“Oggi è un giorno importante per Noi di Centro, tiriamo le somme di una campagna elettorale che ci ha visti impegnati da protagonisti: l’elezione di Nello Pizza a sindaco della Città di Avellino è la vittoria del Campo Largo alla cui costituzione abbiamo contribuito in maniera determinante. Ed abbiamo avuto ragione: è stata l’unica risposta possibile per dare un futuro amministrativo stabile al capoluogo irpino. Noi di Centro ha messo in campo una squadra di uomini e donne, espressione di ogni parte della società, desiderosi di mettersi in gioco e lo hanno fatto incontrando le comunità, ascoltando i bisogni, formulando proposte per risolvere le questioni: il nostro contributo di idee sarà parte dell’attività sulla quale la nuova amministrazione si metterà al lavoro.

A Palazzo di Città, tra i banchi del civico consesso, arriva Noi di Centro con il capolista Gino Iannace: con poco meno di 1000 voti, registriamo un risultato importante a cui si aggiungono i consensi nei restanti comuni irpini al voto da Guarda dei Lombardi a Quadrelle, passando per Cervinara. Numeri e adesioni al progetto di Noi di Centro che rafforzano la nostra idea: senza il Centro non si va da nessuna parte! Dopo l’affermazione in Regione Campania, la nostra rappresentanza in Consiglio Provinciale ed ora nel Civico Consesso di Avellino, continuiamo il cammino verso la costruzione di un futuro per le nostre comunità insieme a quanti vorranno unirsi a noi in un Centro che non è solo un luogo fisico, ma una condivisione di intenti su cui costruire un forza–motore della crescita economica e sociale dei nostri territori”. Così il coordinatore regionale NdC Pasquale Giuditta.