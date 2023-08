Elettra Lamborghini a Mirabella. Pronto il cartellone del Settembre Eclanese

È ufficiale la data del 20 settembre a Mirabella Eclano di Elettra Lamborghini, unica tappa irpina del tour estivo della cantante.

Completato e reso noto il cartellone del Settembre Eclanese che ruota intorno alla “Grande Tirata del Carro” evento di particolare richiamo popolare che unisce fede, tradizione, folklore.

Il concerto della regina del “twerk” si terrà in Piazza Manzoni, ossia lo slargo davanti le scuole, per una migliore fruibilità e gestione in sicurezza della folla di fan previsti da tutta la regione. Piazza 24 Maggio molto probabilmente non sarebbe stata sufficiente e non avrebbe garantito l’accesso alle necessarie “vie di fuga”.

Altri nomi di punta del cartellone: Sal Da Vinci che si esibirà il 18 settembre, il comico Simone Schettino, il 14 con Matilde Brandi nella stessa serata, Tony Tammaro il 13, sempre il 13 Denny Mendez, e poi tutta una serie di spettacoli musicali di ogni genere e per ogni gusto come quello di Maurizio Schweizer, imitatore di Adriano Celentano o di Antonello Cuomo che canta Venditti o ancora della tribute band dei Nomadi “Gente come noi” e di Gianmarco Carroccia che canta i successi di Battisti e Mogol.

E poi si spazia dalla musica napoletana al liscio, da quella anni ’90 al djset. Spicca anche la serata dedicata al teatro con la Compagnia “Teatro Eclano”. La “Festa degli Emigranti”, “Vicoli e vicarielli”, “Rioni in Corsa” il raduno di auto e moto d’epoca e così via. Immancabile la notte bianca, il concerto bandistico e i fuochi pirotecnici. Insomma un cartellone molto ricco e variegato come spiega il sindaco, Giancarlo Ruggiero:

«Quest’anno il Settembre Eclanese conta ben 29 giorni di eventi, rendendolo uno dei calendari festivi più apprezzati in tutta l’Irpinia. Oltre a offrire svago e divertimento, questi 29 giorni sostengono le attività economiche locali. Dato il vasto programma, prevediamo un’alta partecipazione di pubblico. Il Settembre Eclanese è pensato per tutti: dai più piccoli ai più anziani. Gli eventi proposti spaziano da artisti locali a figure di rilievo nazionale ed internazionale».

Si comincia questa sera con la sagra ed il dj set in via Sant’Angelo, preludio del trasporto del “Carrettone” di domani da piazzetta San Francesco a via Sant’Angelo dove i carristi inizieranno ad assemblare l’obelisco di paglia che sarà “tirato” sabato 16 settembre.