Eletta la nuova Segreteria Aziendale CISL FP presso la Provincia di Avellino

Con l’esito delle votazioni tenutesi ieri nella sala consiliare della Provincia di Avellino, gli iscritti della CISL Funzione Pubblica hanno eletto all’unanimità la nuova Segreteria Aziendale che opererà presso l’ente irpino.

Al termine di un processo elettorale partecipato e pienamente democratico, alla presenza del Segretario Generale Aggiunto della CISL FP Irpinia Sannio, Costantino Caturano, è stata eletta Segretaria Aziendale l’ing. Stefania Lup, affiancata dai membri di segreteria Raffaella Spiniello e Luca Colella.

La nuova squadra guiderà la rappresentanza sindacale interna, insieme ai componenti del direttivo Anna Festa, Massimiliano Roca e Alessandro Frongillo.

“Siamo pronti ad affrontare le sfide che ci attendono con l’obiettivo di tutelare e promuovere i diritti dei lavoratori della Provincia di Avellino,” ha dichiarato la neo-Segretaria Stefania Lup. “La nostraù azione sindacale sarà improntata al dialogo costruttivo con l’amministrazione, per migliorare le condizioni di lavoro, garantire la trasparenza e valorizzare le professionalità di tutti i dipendenti.”

La CISL FP Irpinia Sannio desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutti i lavoratori che hanno partecipato alle votazioni, testimoniando con la loro presenza un forte senso di appartenenza e una rinnovata fiducia nel progetto sindacale.

“La fiducia che i colleghi hanno riposto in me rappresenta una grande responsabilità,” ha aggiunto la neo-Segretaria Stefania Lup, “e mi spinge a lavorare, insieme alla Segreteria Aziendale e al Direttivo, con ancora maggiore impegno e determinazione.”

La nuova Segreteria Aziendale si impegna a rappresentare con competenza e dedizione le istanze dei lavoratori della Provincia di Avellino, portando avanti le priorità emerse nelle assemblee sindacali. Tali temi saranno al centro della prossima contrattazione decentrata, relativa alla ripartizione delle risorse del fondo salario accessorio per l’anno 2025.