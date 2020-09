Elena Bonetti in Campania, l’agenda di domani giovedì 17 settembre

La ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti sarà domani in visita in Campania per incontrare esponenti del mondo dell’Impresa, dell’Università e per ascoltare le richieste che arrivano dai territori così da trovare delle risposte condivise.

In compagnia della coordinatrice provinciale di Italia Viva, Barbara Preziosi, la ministra sarà dalle 8.30 alle 10 alla Fondazione Focus (Via Portacarrese a Montecalvario, 69). A seguire, sino alle 11.00, alla Giffas Onlus di Bagnoli (Via Coroglio, 10/b) e dalle 11.15 sino alle 12.30 alla sede regionale MCL Napoli (Piazza Giuseppe Garibaldi, 49).

Alle 13.00 la ministra Bonetti sarà a Pomigliano d’Arco per incontrare il Sindaco Lello Russo e gli imprenditori, per discutere di lavoro e sviluppo sostenibile a partire da un territorio che ha dato molto al Paese ma che non sempre ha ricevuto l’attenzione dovuta dalle Istituzioni. Dalle 15.45 alle 16.30 la ministra sarà a Giugliano, alla struttura Sant’Anna.

Alle 17.30, al Renaissance Naples Hotel Mediterraneo di via Ponte di Tappia si terrà invece l’incontro sul tema: università, ricerca, impresa, società, un nuovo patto per un’Italia viva. Oltre alla ministra Elena Bonetti e alla coordinatrice provinciale Barbara Preziosi, prenderanno parte al dibattito Ferdinando Auricchio (professore dell’Università di Pavia e membro dell’accademia dei XL) e Diego di Bernardo (professore associato dell’Università Federico II di Napoli e ricercatore del Tigem).

La visita della ministra Bonetti proseguirà alle 18.00 alla Tenuta Fratoni (traversa Santa Maria a Cubito, 7) per la chiusura della campagna elettorale di Giovanni Pagano, sarà presente anche il presidente di Italia Viva Ettore Rosato alle 20.00 a “Salotto dei Re” (via Partenope, 9) per una serata aperta al tema delle difficoltà dei giovani nel formare una famiglia.