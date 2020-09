In Evidenza Politica Primo Piano Election day, lunedì dalle 17 la “maratona” di Irpinia News con aggiornamenti in diretta. Domani collegamenti dai seggi 19 Settembre 2020

Nuovo sforzo editoriale della redazione di Irpinia News diretta da Ilenia Gubitosa per le elezioni in programma domenica 20 e lunedì 21 settembre. Dopo i consensi registrati dalla trasmissione “Un caffè col candidato” – format informale andato in onda per un mese in diretta sulla nostra pagina facebook ogni lunedì e giovedì, tranne l’ultima settimana, quando le dirette sono state quotidiane – , lunedì pomeriggio, qualche ora dopo la chiusura dei seggi, prevista per le 15, si terrà la “Maratona elettorale” di Irpinia News.

Dalle 17, diretta facebook sulla nostra pagina, durante la quale commenteremo a caldo i risultati del referendum, delle elezioni regionali e delle elezioni amministrative. Al nostro fianco, anche colleghi di altre testate giornalistiche, così come è avvenuto durante “Un caffè con…”. Ospiteremo opinionisti, candidati, personaggi politici. Previsti aggiornamenti in diretta anche dalla Prefettura di Avellino e da altri luoghi strategici. La trasmissione si terrà al “Mivida”, centrale bar di Avellino, in via Dante.

Già domani, avremo aggiornamenti in diretta, sempre sulla nostra pagina facebook, sull’andamento dell’affluenza al voto e su altri aspetti di questa election day. Appuntamenti già programmati alle 12 e alle 19.