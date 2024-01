Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge per l’election day, che fissa le elezioni europee e amministrative all’8 e 9 giugno.

Con il provvedimento cambiano anche i limiti per i mandati ai sindaci dei piccoli comuni: tra 5mila e 15mila abitanti si potrà arrivare al terzo mandato, sotto i 5mila viene eliminato il limite.

In Irpinia, oltre che per le europee, si voterà soprattutto per le amministrative in città e in altri 50 comuni della Provincia.