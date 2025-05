Educhiamo alla Legalità, don Patriciello incontra i giovani di Serino

Onorati e grati per la disponibilità che ha già dimostrato, l’amministrazione comunale di Serino è lieta di annunciare che, il prossimo 6 maggio, don Maurizio Patriciello sarà nel borgo irpino per una giornata di “educazione alla legalità” riservata in particolare ai più giovani.

Alle ore 10:00, presso l’aula consiliare, Don Patriciello incontrerà gli alunni dell’I.C. di Serino.

A seguire, alla frazione Ferrari, lo stesso Patriciello inaugurerà un parco giochi intitolato alla memoria di Giuseppe Di Matteo, giovane vittima innocente della mafia.