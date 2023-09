Eco-turismo, convegno ad Avellino con il Console del Congo Angelo Melone

Ieri pomeriggio ad Avellino si è svolto, presso il Circolo della Stampa, un importante convegno sulla tematica dell’eco-turismo, organizzato dalla referente regionale di Cadapa e In Ricordo di Lacuna Sara Spiniello, che ha riscosso grande successo. Il pubblico presente è stato numeroso e estremamente interessato all’argomento trattato.

Durante l’evento, a cui ha preso parte il Console del Congo Avv. Angelo Melone, la Deputata del Movimento 5 Stelle Carmen di Lauro, i Sindaci di Mercogliano Vittorio D’Alessio, Avellino Gianluca Festa e Grottolella Antonio Spiniello, il consigliere regionale Vincenzo Ciampi, la guida turistica Gerardo Basile e l’architetto Nello Mocerino, sono stati affrontati diversi temi legati all’ecologia, all’ambiente e agli animali. I relatori presenti hanno evidenziato l’importanza di promuovere un turismo sostenibile, che rispetti e valorizzi le risorse naturali delle aree visitate.

In particolare, sono state trattate le tematiche riguardanti la tutela e la conservazione degli animali, con un focus sull’influenza che il turismo può avere sul loro habitat e benessere. È stato sottolineato quanto sia prioritario adottare pratiche ecosostenibili anche nel settore turistico, al fine di preservare le bellezze naturali e garantire la sopravvivenza delle specie animali presenti nelle diverse destinazioni.

Durante il convegno, sono state evidenziate le numerose opportunità offerte dal settore dell’eco turismo in termini di sviluppo economico e sociale, sottolineando come l’attenzione alla sostenibilità sia ormai una necessità per le destinazioni turistiche.

Infine, è emersa la necessità di una maggiore sensibilizzazione e formazione su queste tematiche, sia da parte degli operatori turistici che dei visitatori. Solo tramite una maggiore consapevolezza e un’azione concreta sarà possibile preservare l’ambiente e garantire un turismo sostenibile e duraturo nel tempo.

L’apprezzamento del pubblico per il convegno e la presenza di un vasto numero di partecipanti interessati dimostrano l’importanza del tema trattato e la volontà di fare la differenza nel campo dell’eco turismo. Questo convegno, moderato da Francesco Marrazzo, ha rappresentato un momento di confronto e di stimolo per promuovere un approccio più responsabile e consapevole verso l’ambiente e gli animali nel contesto turistico.