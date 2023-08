Eco-turismo, ad Avellino arriva il Console del Congo in Italia

Si riporta la nota dell’associazione In Ricordo di Lacuna.

Dobbiamo abbandonare pratiche insostenibili e anti-etiche per preservare l’equilibrio ecologico e garantire un futuro in cui noi e le prossime generazioni, possano apprezzare la magnificenza della natura e degli animali che la abitano. Scegliamo di essere custodi responsabili del nostro ambiente, impegnandoci a proteggere la fauna selvatica e a trovare alternative rispettose per apprezzare il mondo naturale che ci circonda.

Attività come l’osservazione degli animali selvatici, l’escursionismo e l’ecoturismo consentono di apprezzare la bellezza della fauna selvatica senza mettere a rischio la vita degli animali e delle persone. Queste attività possono anche svolgere un ruolo significativo nella promozione dell’educazione ambientale e nel creare una connessione più profonda e rispettosa con la natura.l turismo del Sud copre solo il 13% del flusso turistico straniero che giunge in Italia e circa io 20% del totale italiano. Le aree interne del SUD possono e devono essere valorizzate con questa forma di turismo: naturalistico, faunistico e sostenibile. L’Irpinia in particolar modo con il suo verde.

Ne parleremo Giovedì 14 Settembre 2023 dalle ore 18:00 presso la sala del Circolo della Stampa di Avellino sito in Corso Vittorio Emanuele II n.6, Avv. Angelo Melone, Console della Repubblica Democratica del Congo in Italia, Presidente associazione No – Profit “Sanità, Diritti in Salute”, Winner Forbes ”100 Professionals 2021 – 2022 e 2023”, membro dell’ufficio di presidenza del tavolo tecnico dell’intergruppo parlamentare “Sviluppo Sud, aree fragili e isole minori”