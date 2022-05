Eco Evolution Bike di Atripalda alla quinta tappa del Giro-E, kermesse affollata, colorata, ricca di campioni e di tanta voglia di pedalare, l’unico “Grande Giro” al mondo dedicato alle bici e-bike a pedalata assistita.

L’evento a Napoli in occasione del Giro d’Italia. Sul palco sono state presentate le maglie ufficiali dell’edizione 2022 e sono sfilati i capitani di tutti i team partecipanti, che sono ben 13 (record). Tra essi, molti ex professionisti del pedale, come Igor Astarloa (Valsir 1), campione del mondo in linea 2003; Damiano Cunego (RCS Sport), vincitore del Giro d’Italia 2004 e di una Amstel Gold Race; Andrea Tafi (Free To X) vincitore di Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix e Il Lombardia; Roberto Ferrari (Valsir 2), professionista dal 2007 al 2019 e vincitore di una tappa al Giro d’Italia; Daniele Colli (New Holland-Raspini), professionista dal 2005 al 2017; Andrea Ferrigato (Trenitalia), professionista dal 1991 al 2005, in staffetta con Alessandra Cappellotto, prima italiana campionessa del mondo in linea 1997 e due volte bronzo. E poi Alessandra Fior (ENIT), Amedeo Tabini (FLY Cyclint Team-CDI), Roberto Chiozzotto (Randstad E-Cycling Team), Patrick Martini (Toyota), Iader Fabbri (Enel X), Emiliano Cantagallo (Sara Assicurazioni), Jacopo Rognoni (Brainvest-Stoneweg).

Il team Eco Evolution Bike ha partecipato con il team Valsir con dieci atleti: le ladies Annalisa Albanese e Natasha De Feo, Gerardo Policano, Pasquale Manna, Alberto Pisano, Pellegrino Tozzi, Maurizio Cipolletta, Adolfo Rodia, Giuseppe Albanese e Marco Iaccarino.