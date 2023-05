Ecco i 4 Ristoranti irpini: Alessandro Borghese in provincia di Avellino per girare il format Sky

Cacciafumo a Montella, Anima a Nusco, Palazzo Vittoli a Castelfranci e Pater Familias a Paternopoli: ecco i Quattro Ristoranti irpini. Come noto già da ieri mattina, il noto chef Alessandro Borghese è in provincia di Avellino per registrare una puntata del format Sky.

I nomi delle attività in sfida dovevano restare segreti, ma nel mondo della digitalizzazione è stato impossibile mantenere il riserbo. Le foto e le notizie sono iniziate subito a circolare. Lo stesso Borghese non ha potuto fare a meno di raccontare sui profili social la sua venuta in Irpinia, purtroppo bagnata dalla pioggia.

Cacciafumo, Anima, Palazzo Vittoli e Pater Familias sono in sfida per stabilire chi tra di loro è il migliore ristorante d’Irpinia. Ogni ristoratore invita a cena gli altri tre colleghi che, accompagnati da chef Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 per location, menu, servizio e conto.

In palio, per il vincitore, il titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività. Solo alla fine sarà svelato il giudizio di chef Borghese che, con i suoi voti, può confermare o ribaltare l’intera classifica che incoronerà il migliore ristorante della puntata. Alessandro, inoltre, ha a disposizione un bonus che gli permette di giudicare un elemento in più: il piatto special evocativo della cultura gastronomica del posto. In questo caso la ricetta scelta è la maccaronara, tipica pasta fatta a mano che prende il nome dallo strumento utilizzato per darle forma con il quale, contemporaneamente, si spiana e si taglia.