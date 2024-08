Ecco Avellino Estate: il programma dal 15 agosto al 15 settembre

Luci, musica, magia, cinema, arte, atmosfere suggestive, innovazione, sostenibilità e sensibilità. Ecco gli ingredienti di una estate tutta da vivere in città che si fondono nel programma del Ferragosto avellinese 2024.

Si parte dallo spettacolo luminoso dei droni a piazzale degli irpini per la magica notte di ferragosto. Si prosegue con il concerto sinfonico di Sal Da Vinci che il 17 agosto sarà protagonista insieme ai suoi 30 orchestrali dal palco di piazza della Libertà. E poi il primo Festival delle Favole che attraverserà tutta la città, dalla villa comunale di corso Vittorio Emanuele a quella di via Colombo fino ai luoghi più identitari e suggestivi del centro storico e si articolerà attraverso un fitto programma dedicato ai più piccini fino al 15 settembre.

Ma anche il Cinema all’aperto nel piazzale dell’ex Eliseo con le proiezioni di qualità affidate allo Zia Lidia Social Club per la rassegna “Piazza Cinema”. Le performance di clown, giocolieri, artisti di strada, mangiatori di fuoco, trampolieri e mimi che percorreranno su e giù corso Vittorio Emanuele e i vicoli del centro storico per regalare un altro pizzico di magia ai passanti. Le 4 date speciali di “RiscopriAmo Avellino”, il programma di tour guidati alla scoperta delle bellezze del patrimonio storico, artistico, architettonico ed identitario della nostra città che sarà riproposto in forma completamente gratuita. E la mostra d’arte moderna “50 artisti per Avellino” che dal 22 agosto al 30 settembre sarà ospitata al Casino del Principe con il patrocinio del Comune e la direzione artistica di “ArtEuropa”.

Insomma, un ricco programma di eventi per tutte le età che renderà ancora più piacevole la permanenza in città durante l’estate avellinese.

