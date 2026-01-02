East Side Avellino: Il video di Capodanno accende il mistero sul 2026

AVELLINO – Un video pubblicato a Capodanno sui canali social ufficiali dello storico East Side ha scatenato un’ondata di nostalgia. Il filmato, un emozionante collage che ripercorre i momenti d’oro della discoteca avellinese, si chiude con un messaggio criptico ma potente, accompagnato dall’emoji di una clessidra.

Tanto è bastato per infiammare il web. In poco più di 24 ore, il contenuto ha superato le

150.000 visualizzazioni, collezionando migliaia di condivisioni e commenti di chi, in quel

luogo, ha vissuto le notti più belle della propria giovinezza.

L’East Side non è stato solo un locale, ma un vero e proprio fenomeno culturale che, negli

anni ’90, riuscì nell’impresa di posizionare l’Irpinia al centro della mappa nazionale del

clubbing. Dalla sua consolle sono passati i più grandi DJ internazionali, trasformando

Avellino in una tappa obbligata per i giganti della musica house mondiale. Il video

rilasciato riaccende i riflettori proprio su quella grandezza, risvegliando una memoria

collettiva che sembrava sopita ma che si è rivelata più viva che mai.

Al momento, bocche cucite da parte della proprietà. Al di là del video e della didascalia

sibillina, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali. Non è chiaro se si tratterà di

un evento one-shot, di una riapertura strutturale o di un restyling completo della vecchia

sede.