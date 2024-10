E’ scomparso Gino Corrado: il ricordo del sindaco di Mercogliano

La comunità irpina piange la scomparsa di Gino Corrado, un noto e stimato talent scout che ha dedicato la sua vita alla scoperta di molti talenti nel mondo del calcio. Gino, scomparso all’età di 86 anni, lascia un vuoto incolmabile nei cuori di chi lo ha conosciuto e amato.

Il sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio, ha voluto ricordare l’esempio di persona che Gino era per tutti coloro che lo conoscevano, alimentato dalla tanta dedizione e passione per ciò che faceva.

In un post sui social, il sindaco di Mercogliano ha dichiarato: “Se n’ è andato Gino Corrado. Una pietra miliare nel mondo del calcio irpino, un punto di riferimento per tanti giovani sportivi che insieme a lui sono cresciuti prima come uomini e poi come talenti di livello nazionale. Intere generazioni, dai pulcini agli esordianti fino alle prime squadre, sono passati sotto la sua ala. A lui va, oltre il merito sportivo, quello di aver saputo aggregare e togliere dalla strada centinaia di ragazzi, dando al calcio il suo più pregiato valore educativo e sociale. Resterà indelebile la sua autenticità, la determinazione, la passione per il calcio che non è si limitata mai al campo, ma è diventata palestra di valori per crescere.

A Gino Corrado voglio dire “grazie” perchè la storia della nostra città e dell’ Irpinia non sarebbe stata la stessa senza la sua instancabile voglia di fare e, a livello personale, da Sindaco, perchè non mi ha mai fatto mancare, fino alla fine, i suoi consigli e la sua vicinanza. Che la terra ti sia lieve, caro amico Gino”.