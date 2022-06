E’ pronto il programma del Laceno in Festa 2022 dell’Associazione People Love Laceno

Anche quest’anno l’Associazione People Love Laceno Aps, ha programmato l’estate al Centro residenziale Laceno. Eventi culturali, sportivi, musicali, ricreativi, spiega il Presidente dell’Associazione Michele Nigro, sono stati inseriti nel calendario di quest’estate di prossima pubblicazione; si svolgeranno dal 6 al 27 agosto 2022. Non mancheranno piacevoli sorprese nel corso delle manifestazioni in programma.

L’incontro degli imprenditori del Laceno con gli amministratori locali, in particolare con l’Assessore al Turismo Alessio Cione e al Consigliere Michelino Nicastro con delega allo sport e agli spettacoli, per pianificare il programma del Laceno estate 2022 e per il rilancio turistico del Laceno, è stato costruttivo e improntato alla più ampia disponibilità di costruire insieme un nuovo percorso di rilancio del territorio: dai servizi ai visitatori alla viabilità, dalla ristrutturazione urbana a nuove forme di promozione turistica. Partire insieme è stata quindi la sintesi condivisa del colloquio, continua Michele Nigro, che ci ha permesso di esaminare da ogni punto di vista la difficile situazione che sta attraversando il comparto turistico e di informare sulle idee in cantiere dei giovani amministratori ai quali assicuriamo ogni possibile collaborazione.

La situazione è molto complessa, per mancanza di disponibilità finanziaria, ma la nostra Associazione è pronta a fare squadra assieme all’Amministrazione comunale, per ripartire.