“È Ora Monteforte” e Fabio Siricio aprono il dialogo con le associazioni del territorio

Il gruppo civico “È Ora Monteforte”, guidato dal candidato sindaco Fabio Siricio, lancia un messaggio chiaro e diretto alle associazioni del territorio: apriamo il confronto, costruiamo insieme il futuro del nostro paese. Con una lettera aperta diffusa nelle ultime ore, la squadra di “È Ora Monteforte” invita tutte le realtà associative — culturali, sportive, sociali e di volontariato — a un dialogo franco, trasparente e costruttivo. «Monteforte – si legge nella lettera – è viva grazie a voi. Il vostro impegno tiene unita la comunità e ne rappresenta la parte migliore. Per questo vi invitiamo a chiamarci, incontrarci, parlarci. Siamo pronti ad ascoltare, a rispondere, a venire da voi».

Fabio Siricio sottolinea che la partecipazione attiva è il cuore del progetto politico di È Ora Monteforte: «Crediamo che il cambiamento nasca dal dialogo. Le associazioni sono la linfa del nostro paese: chi le ascolta, ascolta Monteforte. Noi ci saremo, ovunque ci sarà confronto e voglia di costruire insieme».

Il gruppo ribadisce la volontà di un’amministrazione aperta e disponibile, pronta a incontrare chiunque voglia contribuire con idee, critiche o proposte: «Non esistono interlocutori di serie A o di serie B — aggiunge Siricio — esistono solo cittadini e realtà che amano Monteforte e vogliono vederla crescere». La lettera aperta segna così un passaggio significativo nella campagna elettorale, indicando la strada di una politica fatta di ascolto, presenza e dialogo reale, lontana dai muri e dalle distanze.

“È Ora Monteforte” invita tutte le associazioni interessate a contattare il gruppo attraverso i canali social ufficiali o tramite email, per fissare incontri e momenti di confronto nei prossimi giorni.