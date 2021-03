Attualità E’ nato il Forum delle Associazioni Familiari della Provincia di Avellino 30 Marzo 2021

Il 19 marzo 2021 è nato il Forum delle Associazioni Familiari della provincia di Avellino. Il Forum intende esprimere i valori e le ricchezze delle realtà territoriali in conformità con il perseguimento degli obiettivi dell’organo nazionale delle associazioni familiari, sotto la guida del presidente nazionale Gigi De Palo e del Forum Regionale di cui è presidente per la regione Campania Nino Di Maio. Le realtà associative aderenti al Forum provinciale interloquiscono (in concordanza con gli indirizzi del Forum nazionale e regionale) con le istituzioni locali, in materia di politiche familiari e con ogni conseguente azione sul territorio, mediante una propria rappresentanza. La finalità del neonato Forum è quella di dare voce alla famiglia valorizzando il lavoro che le Associazioni aderenti ogni giorno svolgono a servizio delle famiglie con tantissime attività che danno risposte concrete alle famiglie particolarmente in questo tempo di pandemia. Il neonato Forum è al servizio del bene comune e disponibile ad accogliere le tante associazioni presenti sul territorio per creare quella rete necessaria per un dialogo proficuo con tutte le istituzioni locali. Il Forum provinciale, sotto la presidenza di STEFANO VECCHIONE, è composto dal seguente direttivo: Sig. MACCHIONE ALESSANDRO VICE PRESIDENTE, Sig.ra MALLARDO MANOLA TESORIERE, Sig.ra SARNI MARIA SEGRETARIA, Sig. GERARDO SALVATORE CONSIGLIERE, è composto dalle seguenti associazioni: IL GERMOGLIO DI JESSE, ASSOCIAZIONE GENITORI IRPINI, FAMILIARTE, MOVIMENTO PER LA VITA, CENTRO DI SOLIDARIETA’ DELLA COMPAGNIA DELLE OPERE “GIOVANNI E MASSIMO”, FAMIGLIE ROG, ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI APS, ASSOCIAZIONE FAMIGLIE NUMEROSE, RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO E CIF DI AVELLINO.