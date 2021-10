Attualità E’ di nuovo tempo di “Area Vasta”, Festa convoca i colleghi sindaci 18 Ottobre 2021

Sabato 23 ottobre alle ore 10,00, presso la Sala Consiliare del Comune di Avellino – Palazzo di Città, è convocata l’assemblea dei Sindaci dei Comuni dell’Area Vasta con i seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Organizzazione dei tavoli tematici sulle 6 missioni del P.N.R.R.:

• Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo

o M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella P.A.;

o M1C2: Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo;

o M1C3: Turismo e cultura 4.0;

Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica

o M2C1: Economia circolare e agricoltura sostenibile;

o M2C2: Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile;

o M2C3: Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici;

o M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica;

• Missione 3: Infrastrutture per una mobilità sostenibile

o M3C1: Investimenti sulla rete ferroviaria;

o M3C2: Intermodalità e logistica integrata;

• Missione 4: Istruzione e ricerca

o M4C1: Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università;

o M4C2: Dalla ricerca all’impresa;

• Missione 5: Coesione e inclusione

o M5C1: Politiche per il lavoro;

o M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore;

o M5C3: Interventi speciali per la coesione territoriale;

• Missione 6: Salute

o M6C1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale;

o M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale;

2) presentazione del progetto

finanziato dall’ANCI;

3) istanza di sollecito alla Regione Campania per la sottoscrizione del Protocollo d’intesa con e l’emissione del decreto di finanziamento del Progetto “Agenda digitale”;

4) partecipazione con l’ATO ed approvazione schema di convenzione per il bando P.N.R.R. che sarà emanato sulle seguenti proposte di finanziamento: Linea A – miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani; Linea B – ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata; Linea C – ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili;

5) partecipazione al Progetto Appennino – Fondazione Garrone;

6) aggiornamenti sul Programma integrato di edilizia residenziale sociale dell’Area vasta di Avellino “Co-housing diffuso: un nuovo modo dell’abitare”;

7) varie ed eventuali.